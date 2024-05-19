«Ан-Нусра»* планирует ударить по местам дислокации российских военных в Сирии

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* готовят удары по пунктам дислокации российских военных в Сирии. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

«Боевики группировки „Джебхат ан-Нусра“ в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара осуществляют подготовку к нанесению ударов с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении по пунктам дислокации российских и сирийских военнослужащих», — сказал генерал на брифинге.

Попов подчеркнул, что принимаются все необходимые упреждающие меры для недопущения вооруженных провокаций.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВКС России ударили по месту базирования террористов в сирийской провинции Хомс. В результате огня снайперов со стороны террористов в провинции Латакия погиб один сирийский военнослужащий. А вследствие запущенного противником БПЛА в провинции Идлиб ранен один солдат армии Сирии.

* — организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России.