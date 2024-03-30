ВКС России нанесли мощный удар по террористам в Сирии
Уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф.
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
ВКС России ударили по месту базирования террористов в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил замглавы российского ЦПВС в Сирии генерал-майор Юрий Попов.
«Ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районе горного хребта Джебель-Эс-Сатих провинции Хомс», — сказал генерал на брифинге.
В результате огня снайперов со стороны террористов в провинции Латакия погиб один сирийский военнослужащий. А вследствие запущенного противником БПЛА в провинции Идлиб ранен один солдат армии Сирии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри провинции Дейр-Эз-Зор.
- 27 мар
- Гладков: российские ПВО успешно уничтожили три летевших к Белгороду беспилотника
- 17 мар
- ВКС России нанесли массированный удар по базе террористов в Сирии
- 7 мар
- «Выпустили джина из бутылки»: Путин раскритиковал политику США
- 7 янв
- «На подъеме»: во Франции обозначили сроки победы РФ над Украиной
- 16 окт
- Минобороны РФ: террористы готовят атаку на пункты дислокации России в Сирии
- 25 сент
- На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе
- 30 июн
- Игра с огнем: почему западные страны называют себя нейтральными, но накачивают Киев оружием
- 15 мая
- «Это американский проигрыш»: политолог объяснил, почему США не справятся в Сирии
- 21 апр
- Планы Киева нанести удары по ВС РФ в Сирии оказались рассекречены
- 12 апр
- Мальчику Феде, спасшему детей при атаке диверсантов, вручили медаль «За отвагу»
81%
0.11 99.53
-0.18
Нашли ошибку?