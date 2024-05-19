Под копирку: блогеров могут начать штрафовать за кражу чужих идей для роликов

Неужели заработок интернет-знаменитостей теперь под угрозой?

В Каннах открылся кинофестиваль, и красная ковровая дорожка — это самый известный подиум для тех, у кого есть деньги и возможность себя показать. Самым обсуждаемым явлением церемонии открытия стала Наоми Кэмпбелл, а точнее ее платье, 53-летняя бывшая супер-модель, дважды мать, прошедшая реабилитацию от алкогольной и наркотической зависимости, предстала в том же платье, в котором уже гуляла по подиумам, когда ей было 26.

«Ну надо же, как сохранилась!» — написали сначала модные обозреватели, но потом присмотрелись. Нет, платье, похоже, но свежесделанное, чтобы попасть в запоминающийся образ.

Копирование удачных образов один из самых простых приемов, чтобы привлечь к себе внимание. Восходящая звезда Голливуда Зендея представляет новый фильм и тоже копирует образ из 90-х другой супер-модели Синди Кроуфорд. Никто не помнит, про что фильм, но представление с переодеванием запомнилось.

Некоторые звезды ставят копирование удачных образов буквально на поток, так блогер номер один в мире Ким Кардашьян, то гримируется под Памелу Андерсон, то танцует как Сальма Хайек в фильме от «Заката до рассвета», а вот раскошелилась на пять миллионов долларов и не ела три недели, чтобы влезть в легендарное платье Мэрилин Монро. Да, клон вышел не такой яркий, но какая разница, если приносит подписчиков, а значит и деньги.

Российский суд неожиданно поставил под угрозу заработок тысяч блогеров, выписав штраф за копирование материала в рилсах — это формат короткого видео. Как провести грань между воровством идеи и ее творческим переосмыслением? В этом разобрался корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров. Все подробности — в его репортаже.

Мы пришли на обучение в одну из московских школ для блогеров, здесь постигают азы рилс-искусства. Так выглядят курсы для начинающих блогеров, сейчас идет создание контента.

Уже на первом уроке нас учат тому, что копирование идей — это один из способов быстро набрать подписчиков. На языке блогеров «разбогатеть».

Видимо, так же считает и Виктория Боня. Подписчики обвиняют ее в плагиате, якобы украла контент у Иды Галич. Блогеры не просто воруют идеи, а зарабатывают на чужом интеллектуальном труде, копируя популярные видео.

Этот ролик снял и залил в интернет профайлер Михаил Дементьев. У специалиста по жестам и мимике больше полумиллиона подписчиков в соцсетях. А вот такое творчество позже выложили конкуренты по бизнесу.

«Рилс, который даже на англоязычную аудиторию очень похоже, люди обыграли, даже музыку ту же самую оставили и вообще не запаривались», — рассказал профайлер Михаил Дементьев.

Теперь профайлер вероятно отправится в суд, тем более, что успешный прецедент уже есть. Вот первый рилс в мировой судебной практике, ставший предметом разбирательства.

Это уже ролик другого блогера в сфере недвижимости. Девушка, уверяла суд, что ее творчество, а вместе с ним и потенциальную прибыль, нагло украли.

«Когда ты видишь заголовок, который таким же шрифтом буквально, такими же цветами сделан, то это конкретно говорит о том, что человек понимал, что тот ролик залетел на большое количество просмотров и он хотел точно такого же результата», — говорит адвокат истца Дарина Лисецкая.

Короткий видеоролик дорого обошёлся его автору. Суд признал рилс плагиатом и обязал выплатить компенсацию 300 тысяч рублей, при том, что защита запрашивала полмиллиона.

«Это правильное начало, чтобы соблюдать авторские права, потому что каждый создатель какого-то контента он хочет, чтобы это было лично его, потому что это же его придумка», — считает блогер Алина Бодлева.

Но проигравший с решением Фемиды не согласен, несмотря на полную идентичность обоих видео.

«Я думал ничего не получится, и судья скажет до свиданья всем, но так не получилось», — говорит блогер Сергей Булавин.

Теперь Сергей Булавин намерен обжаловать решение суда, к тому же в деле появился новый поворот.

«Эта девушка была далеко не первой кто снял такой ролик», — утверждает блогер Сергей Булавин.

В этом петербургском агентстве недвижимости нам показывают что называется первоисточник. Точно такой же ролик они, как утверждают, сняли еще семь месяцев назад.

В этом петербургском агентстве недвижимости нам показывают, что называется первоисточник. Точно такой же ролик они, как утверждают, сняли ещё семь месяцев назад.

«Рилс был украден у нашего основного персонажа, тоже блогера. Мы реагируем на это с улыбкой. Потому что, если нас копируют, значит мы все делаем правильно. В суд мы подавать не намерены», — сообщает специалист по продвижению риелторского агентства Антон Ефремов.

В Интернете тысячи роликов, которые буквально кочуют от одного к другому. Одним из самых популярных трендов в соцсетях стал енот Педро, танцующий под музыку. Пользователи начали выкладывать пародии на видео, снимая своих животных. Только вот такое заимствование идеи суд может посчитать плагиатом, а безобидные танцы — нарушением авторских прав.

«Одно дело взять какую-то идею, идеи не охраняются авторским правом, создать что-то свое и вот просто в тематику записать тоже трендовое видео, а другое дело, когда берут текст в текст, копируется прям вплоть до раскадровки, вот это уже плагиат», — сообщает основатель совета блогеров Валерия Рытвина.

Среди российских блогеров немало примеров людей, сколотивших многомиллионную армию подписчиков и состояние на плагиате.

Например, Влад Бумага, у которого больше 50 миллионов подписчиков. Многие его ролики один в один повторяют идеи американского блогера Мистера Биста. Но самому Владу такой плагиат зарабатывать не мешает.

«Как это знаете, гениальные художники настолько нагло воруют, там по пикселям просто ролик в ролик. Он пользовался недоработками по сути платформы. Ну, если в какой-то момент Мистер Бист захочет зайти в Россию, наверное, ему предстоит задать вопросы», — утверждает креативный директор продюсерского центра блогеров Максим Петренчук.

Вопросы к коллегам вскоре после громкого судебного дела могут возникнуть и у других блогеров, в том числе российских. По мнению экспертов этого рынка, желающих заработать найдется немало. Если суд признает плагиат, компенсация может достигать пяти миллионов рублей.