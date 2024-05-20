Кологривый назвал две причины переезда в Москву из Новосибирска

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Кологривый рассказал, что приехал в Москву ради популярности

Кологривый назвал две причины переезда в Москву из Новосибирска

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Какие цели преследует скандально известный актер?

Никита Кологривый признался, что переехал в Москву из Новосибирска ради славы и денег. Об этом актер сообщил в эфире шоу на федеральном канале.

«Безусловно, слава и деньги — это первое. Меня даже спрашивали, когда я поступал: «А зачем ты приехал из Новосибирска сюда?» Я говорил: «Конечно, за славой, я хочу быть знаменитым, хочу быть на экранах в главных ролях“» — рассказал артист.

Он, по собственному признанию, никогда не скрывал, что трудится не ради искусства, в отличие от коллег по цеху, а хочет добиться именно популярности. По мнению Кологривого, он всегда уверен, что его возьмут на роль, стоит ему оказаться на пробах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Григорий Дудник назвал Никиту Кологривого «максимально тихим» человеком. Артист известен публике своим скандальным характером.

Он не раз вел себя агрессивно и давал резонансные интервью. Выяснилось, что так вольно звезда ведет себя не всегда.

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Кологривый назвал две причины переезда в Москву из Новосибирска

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