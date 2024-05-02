А ему показался тихим: Григорий Дудник о характере Никиты Кологривого

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 59 0

Звезда «Слова пацана» Дудник заявил, что у Кологривого спокойный характер

А ему показался тихим: Григорий Дудник о характере Никиты Кологривого

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Скандального актера даже приняли за массовку из-за скромного поведения на площадке.

Звезда «Слова пацана» Григорий Дудник назвал коллегу по цеху Никиту Кологривого «максимально тихим» человеком. Подробности в интервью с Teleprogramma.pro.

Никита Кологривый известен публике своим скандальным характером. Он не раз вел себя агрессивно и давал нелицеприятные интервью. Выяснилось, что так вольно молодой человек ведет себя не всегда.

15-летний актер Григорий Дудник рассказал, что они работали вместе всего дважды, но изначально он принял Кологривого за массовку, потому что тот вел себя очень спокойно.

«Вообще думал, что это кто-то из массовки, потому что он себя максимально тихо вел», — сказал Дудник о Никите.

Парень отзывается о коллеге хорошо, но считает его интервью смешными и смотрит их во время плохого настроения, чтобы его поднять.

Остается загадкой, слишком сильно парень вживается в роль подростка или намеренно создает себе образ «плохиша».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Кологривого долг перед налоговой почти в 1,4 миллиона рублей.

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