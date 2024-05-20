«Страшные последствия»: что стряслось с мамой Бони после пластики

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Боня назвала страшными последствия пластической операции у мамы

«Страшные последствия»: что стряслось с мамой Бони после пластики

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Преображение родительнице блогера обошлось в девять миллионов рублей, но результатом та осталась недовольна.

Блогер и модель Виктория Боня пожаловалась на плохое самочувствие мамы после пластической операции. Родительница звезды сделала ее в конце прошлого года, потратила девять миллионов рублей и ожидала увидеть «лисьи глазки» и посвежевшее лицо, однако желаемого эффекта не получила.

«Мама моя не очень. Скажу сразу, у мамы плохие последствия после операции. Я бы даже сказала немножко страшные. Сейчас мы ждем», — поделилась Боня в социальных сетях.

При этом о проблемах у родительницы после операции знаменитость рассказывала еще в феврале. Тогда женщина стала чувствовать себя, будто «удались подбородком об стол».

Для лучшего восстановления она отправилась в Монако. Но отъезд в далекие края на пользу женщине не пошел.

К слову, и сама Боня ложилась под нож хирурга ради того, чтобы сделать модный разрез глаз с приподнятыми внешними уголками — «лисьи глазки». Заодно ей изменили форму лица, уменьшив подбородок и нижнюю челюсть.

За операцию блогер отдала 24 миллиона рублей. А после преображения из-за сильных отеков на лице какое-то время рыдала в подушку.

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