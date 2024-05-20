В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией

Власти страны опасаются наплыва мигрантов из третьих стран.

Финляндия может частично открыть границу с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. Об этом в интервью радиостанции Yle Radio Suomi заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу», — сказал политик.

Власти страны, говорит он, могли бы начать с одного пограничного пункта, а последующие — при налаживании сотрудничества по обе стороны. У границы до сих пор находятся тысячи мигрантов, ожидающих ее открытия, указал Орпо.

Ранее 5-tv.ru писал, что польские силовики избили и выгнали на территорию Белоруссии пятерых мигрантов из Сомали. По словам беженцев, их задержали и избили в Польше, после чего «вытолкнули через калитку в заграждении на белорусскую сторону».