Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей избитых мигрантов

Нескольких сомалийских беженцев пришлось госпитализировать.

Польские силовики избили и выгнали на территорию Белоруссии пятерых мигрантов из Сомали. Об этом заявили в белорусском погранкомитете.

«Миграционная политика Польши, которая только с начала года привела к гибели четверых иностранцев, продолжает калечить людей, нуждающихся в защите и убежище», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что накануне белорусские пограничники обнаружили пятерых беженцев. Они оказали мигрантам первую помощь, вызвали медиков и полицию. Врачи зафиксировали у сомалийцев травмы ног и ссадины, троих из них госпитализировали.

По словам беженцев, их задержали и избили в Польше, после чего «вытолкнули через калитку в заграждении на белорусскую сторону».

По данным погранкомитета республики, с 2021 года на границе с Евросоюзом зафиксирована смерть 54 иностранцев: 25 погибли на границе с Польшей, девять — с Литвой и 20 — с Латвией.

В начале мая Пограничная стража Польши заявила о нападении на ее военных. Польских пограничников якобы закидали камнями неизвестные на границе с Белоруссией. Солдатам потребовалась медицинская помощь.

При этом в ведомстве заявили, что за апрель зафиксировали более 5,3 тысячи попыток незаконного пересечения границы.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась в 2021 году, когда там скопились тысячи мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия может открыть границу с Россией после принятия закона о беженцах.