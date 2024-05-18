Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей избитых мигрантов

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Погранкомитет Белоруссии: польские силовики избили и вытеснили пятерых мигрантов

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей избитых мигрантов

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Нескольких сомалийских беженцев пришлось госпитализировать.

Польские силовики избили и выгнали на территорию Белоруссии пятерых мигрантов из Сомали. Об этом заявили в белорусском погранкомитете.

«Миграционная политика Польши, которая только с начала года привела к гибели четверых иностранцев, продолжает калечить людей, нуждающихся в защите и убежище», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что накануне белорусские пограничники обнаружили пятерых беженцев. Они оказали мигрантам первую помощь, вызвали медиков и полицию. Врачи зафиксировали у сомалийцев травмы ног и ссадины, троих из них госпитализировали.

По словам беженцев, их задержали и избили в Польше, после чего «вытолкнули через калитку в заграждении на белорусскую сторону».

По данным погранкомитета республики, с 2021 года на границе с Евросоюзом зафиксирована смерть 54 иностранцев: 25 погибли на границе с Польшей, девять — с Литвой и 20 — с Латвией.

В начале мая Пограничная стража Польши заявила о нападении на ее военных. Польских пограничников якобы закидали камнями неизвестные на границе с Белоруссией. Солдатам потребовалась медицинская помощь.

При этом в ведомстве заявили, что за апрель зафиксировали более 5,3 тысячи попыток незаконного пересечения границы.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась в 2021 году, когда там скопились тысячи мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия может открыть границу с Россией после принятия закона о беженцах.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:07
В Китае заявили об ультиматуме Путина в ответ на угрозы Британии
22:46
Стало известно о приостановке переговоров между Израилем и ХАМАС
22:27
«Там все вкусно и дешево»: как Бьянка располнела до 90 килограммов
22:08
Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей избитых мигрантов
22:05
Крыша обрушилась в загоревшемся в Петербурге цеху по производству полиэтилена
21:48
В Китай из России отправился первый поезд экспортного сервиса «Мясной шаттл»

Сейчас читают

Появилось видео жестокого избиения рэпером Пи Дидди певицы Кэсси Вентуры
По заморским правилам: в чем особенность корейской системы ухода за кожей
«Хуже, чем остальное»: Трамп заявил об угрозе для США из-за союзничества РФ и КНР
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео