По заморским правилам: в чем особенность корейской системы ухода за кожей

Кореянки очень внимательно следят за своим внешним видом.

Корейские красавицы славятся на весь мир своим необыкновенным умением сохранять потрясающий внешний вид до самой старости.

Они внимательно следят за собой и стараются ухаживать за кожей лица, чтобы как можно дольше оставаться молодыми и прекрасными. Бьютиолог Ким Бо Хян рассказала 5-tv.ru о главных секретах красоты «по-корейски», которые точно обеспечат идеальный тон и сияние.

Сперва эксперт отметила, что в Корее действительно считается красивым, когда у человека здоровая и увлажненная кожа. Именно поэтому их система ухода за лицом такая особенная, а стараниям над внешностью уделяется так много времени.

«Первый секрет» состоит в том, что кореянки внимательно выбирают для себя многоступенчатый индивидуальный уход. У каждой девушки свой тип кожи, свои «особенности» и проблемные зоны, для которых необходимы определенные косметические средства.

«Поэтому мы тщательно подбираем каждый продукт и составляем индивидуальную программу, которая состоит из нескольких ступеней», — подчеркнула специалист.

Ко второму правилу корейской системы относится бережное отношение к своей коже, прямо как к коже младенца, заметила бьютиолог. Важно использовать не только эффективные средства с активными компонентами, но и ту косметику, которая не будет травмировать защитный барьер.

«Корейский стандарт по производству косметики является одним из самых строгих и безопасных. Поэтому кореянки выбирают косметику очень придирчиво, тщательно. Чтобы это было не только эффективно, но и бережно для нашей кожи», — объяснила собеседница 5-tv.ru.

«Третий секрет» — обязательное применение солнцезащитных средств. Примерно с 20-25 лет девушки добавляют к повседневному уходу специальные SPF-крема. На корейском «рынке» огромное количество различных продуктов, защищающих кожу от солнца — с разными текстурами и фильтрами.

Ким поделилась, что огромное внимание уделяется и красоте «внутри». Корейские красавицы помимо использования многочисленных косметических средств стараются следить за своим питанием, избегая вредных продуктов.

«Если посмотреть на корейскую кухню, там много зелени, овощей. И мы всегда придерживаемся того, что красота не только снаружи, но также изнутри», — заключила эксперт.

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