Борьба за шевелюру: как сохранить длинные волосы в старости

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 19 0

Врач Аверкина: для качества волос следует употреблять больше белка в рационе

Борьба за шевелюру: как сохранить длинные волосы в старости

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Godnik

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Какие рекомендации помогут остановить замедлить возрастные изменения?

В зрелом возрасте волосы начинают выпадать и становятся ломкими, из-за чего о густой шевелюре можно только мечтать. Как сохранить их красоту даже в старости — рассказала трихолог Анна Аверкина в беседе с изданием Газета.ру.

«Ключевое значение в строении волоса, помимо белка, занимает коллаген. Возрастное отвердевание коллагена повышает жесткость корней и препятствует микроциркуляции крови в волосяную луковицу. С каждым годом процесс усугубляется, волосы медленнее растут и становятся тонкими и ломкими», — рассказала эксперт.

Кроме того, с возрастом снижается интенсивность белкового синтеза, организм медленнее вырабатывает необходимые для пигментации и упругости волос эластин и меланин. Это вызывает выпадание и возникновение седины не только в прикорневой зоне.

По словам Аверкиной, чтобы избежать возрастных изменений, необходимо изменить питание, а именно — есть больше белка.

«С возрастом потребность в полезных продуктах увеличивается. Стоит помнить, что аминокислотный состав животных протеинов выше, чем растительных. Например, в молочном белке мяса и яиц доля этих соединений — 44%, в рыбе — 38%. В пророщенной пшенице, орехах и бобовых — до 15% суточной нормы белка. Гречка, овсянка, грибы и ягоды также включают нужные организму белковые соединения», — подчеркнула трихолог.

Также в этом случае действует правило поддерживать водный баланс, так как один волосок на 15% состоит из воды, без этого фолликулы истощаются.

Чтобы в организме было нужное количество витаминов и минералов, необходимо принимать пищевые добавки, БАДы и содержащие группы таких витаминов, как С, В7, А и Е.

Аверкина рекомендует внимательнее следить за образом жизни. Недосып и атрофия мышц негативно сказываются не только на волосах, но также на качестве кожи и ногтях. Для этого следует чаще гулять и ответственно относиться к распорядку дня.

На красоту влияют и уходовые средства. Окрашивание на базе аммиака в домашних условиях, низкокачественный шампунь и отсутствие кондиционера становятся причиной ухудшение волос. Необходимо выбирать хорошие средства, которые помогут сохранить густые и красивые локоны.

Ранее 5-tv.ru выяснил, можно ли беременным красить волосы.

+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:38
От любви до разочарования: как принц Гарри и Меган Маркл разрушили свою репутацию
10:26
Борьба за шевелюру: как сохранить длинные волосы в старости
10:13
ИИ с пометкой: в России могут ввести маркировку созданного нейросетями контента
10:00
Осужденный сбежал из СИЗО в Новокузнецке
9:46
Сезонное акне: почему от жары появляются прыщи и что с этим делать
9:37
Задержан житель Биробиджана, планировавший теракт в День Победы

Сейчас читают

Переходный момент: почему люди видят свет в конце тоннеля перед смертью
Президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета
Укрощение аппетита: как быстро и безвозвратно сбросить лишние кило к пляжному сезону
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео