Борьба за шевелюру: как сохранить длинные волосы в старости

Какие рекомендации помогут остановить замедлить возрастные изменения?

В зрелом возрасте волосы начинают выпадать и становятся ломкими, из-за чего о густой шевелюре можно только мечтать. Как сохранить их красоту даже в старости — рассказала трихолог Анна Аверкина в беседе с изданием Газета.ру.

«Ключевое значение в строении волоса, помимо белка, занимает коллаген. Возрастное отвердевание коллагена повышает жесткость корней и препятствует микроциркуляции крови в волосяную луковицу. С каждым годом процесс усугубляется, волосы медленнее растут и становятся тонкими и ломкими», — рассказала эксперт.

Кроме того, с возрастом снижается интенсивность белкового синтеза, организм медленнее вырабатывает необходимые для пигментации и упругости волос эластин и меланин. Это вызывает выпадание и возникновение седины не только в прикорневой зоне.

По словам Аверкиной, чтобы избежать возрастных изменений, необходимо изменить питание, а именно — есть больше белка.

«С возрастом потребность в полезных продуктах увеличивается. Стоит помнить, что аминокислотный состав животных протеинов выше, чем растительных. Например, в молочном белке мяса и яиц доля этих соединений — 44%, в рыбе — 38%. В пророщенной пшенице, орехах и бобовых — до 15% суточной нормы белка. Гречка, овсянка, грибы и ягоды также включают нужные организму белковые соединения», — подчеркнула трихолог.

Также в этом случае действует правило поддерживать водный баланс, так как один волосок на 15% состоит из воды, без этого фолликулы истощаются.

Чтобы в организме было нужное количество витаминов и минералов, необходимо принимать пищевые добавки, БАДы и содержащие группы таких витаминов, как С, В7, А и Е.

Аверкина рекомендует внимательнее следить за образом жизни. Недосып и атрофия мышц негативно сказываются не только на волосах, но также на качестве кожи и ногтях. Для этого следует чаще гулять и ответственно относиться к распорядку дня.

На красоту влияют и уходовые средства. Окрашивание на базе аммиака в домашних условиях, низкокачественный шампунь и отсутствие кондиционера становятся причиной ухудшение волос. Необходимо выбирать хорошие средства, которые помогут сохранить густые и красивые локоны.

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