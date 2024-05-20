Николай Носков повторно заболел пневмонией в больнице

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 120 0

В каком состоянии находится артист?

Николай Носков повторно заболел пневмонией в больнице

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Народный артист России Николай Носков продолжает находиться в больнице из-за проблем со здоровьем. По информации источника 5-tv.ru, о выписке музыканта пока не может быть и речи, поскольку он повторно заболел пневмонией.

Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Медики продолжают делать все возможное для скорейшего выздоровления артиста, однако из-за его сниженного иммунитета возникают сложности. Например, повышенная температура, которая и не думает спадать.

Носков был госпитализирован в начале мая. Музыкант перенес ОРВИ, которая спровоцировала у него правостороннюю пневмонию. Позднее у артиста диагностировали тромбоэмболию легочной артерии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актрисе Наталье Теняковой экстренно вызвали скорую помощь.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:43
«Получают обратно»: Захарова отреагировала на слова Каллас об инструкторах НАТО на Украине
13:37
Собянин объявил о запуске масштабного фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»
13:34
Суд оставил в силе 27-летний приговор Дарье Треповой*
13:34
Николай Носков повторно заболел пневмонией в больнице
13:20
В Кремле рассказали, когда пройдут учения с применением ядерного оружия
13:08
«Я еще жив!» — Шуру в день рождения довели до слез

Сейчас читают

«Укрэнерго»: отключения на Украине продлятся летом, осенью, зимой…
Одуванчик в меню: чем полезно это растение и как его есть
«Интересное совпадение»: кто может быть причастен к крушению вертолета с президентом Ирана
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео