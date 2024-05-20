Ошибка новичка: что нужно знать начинающему продавцу на маркетплейсах

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 18 0

Бухгалтер Иржембицкая: начинающие селлеры на маркетплейсе совершают много ошибок

Ошибка новичка: что нужно знать начинающему продавцу на маркетплейсах

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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И почему так важно быть подкованным в области финансов?

В последнее время маркетплейсы стали неотъемлемой частью нашей жизни, из-за чего на рынке становится все больше начинающих продавцов. К сожалению, многие из них совершают массу ошибок, обусловленных банальным незнанием. Специалист в области бухгалтерского и налогового учета Мария Иржембицкая рассказала сайту aif.ru, как правильно начинать карьеру «селлера».

Одна из первых ошибок, которую совершают многие начинающие продавцы, — это регистрация себя в качестве ИП. Как объясняет Иржембицкая, в таком случае прибыль идет непосредственно продавцу, и финансы, направленные на личные нужды и нужды бизнеса, смешиваются. Такая ситуация может привести к вымыванию оборотных средств. Уметь разделять доходы — важно, чтобы случайно не прогореть.

Кроме того, из этой проблемы вытекает целый ряд других, не менее серьезных: отсутствие навыков бухгалтера, отсутствие полноценного финансового учета, а также трудности с налогами.

«Не имея достоверной информации о доходах, расходах и полученной прибыли, невозможно планировать развитие бизнеса. Некорректное отображение данных о доходах и расходах зачастую является одной из причин банкротства предпринимателей. Неправильный выбор системы налогообложения, незнание предельных показателей выручки для применения УСН являются ошибками, которые могут существенно подорвать финансовое положение», — объяснила эксперт.

Иржембицкая подчеркивает: каждую функцию в бизнесе должны выполнять профессионалы

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