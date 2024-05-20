Собянин: Московская неделя интерьера и дизайна побила рекорд по посещаемости

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 11 0

Мероприятие посетили и делегации из самых разных стран.

Собянин: Московская неделя интерьера и дизайна побила рекорд по посещаемости

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Московскую неделю интерьера и дизайна в этом году посетили 230 тысяч человек — это рекордные показатели, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, свою продукцию на выставке представили почти около одной тысячи компаний, больше 40 из них — международные. На их стендах и в шоуруме проекта «Сделано в Москве» посетители могли приобрести мебель и предметы интерьера.

«Гости также проверяли материалы на прочность в краш-тест зоне, участвовали в мастер-классах от профессионалов индустрии дизайна и розыгрыше сертификатов на ремонт», — рассказал Собянин.

Выставку посетили иностранные делегации из Египта, Алжира, Марокко, Саудовской Аравии, Индии и Турции. Это открыло российским производителям возможности договориться о новых каналах поставок, добавил мэр Москвы. Он уточнил, что в ходе Московской недели интерьера и дизайна были подписаны договоры в общей сложности на 13,8 миллиарда рублей.

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