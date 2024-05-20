Мощный пожар охватил швейную фабрику в Подмосковье

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 238 0

В Подмосковье загорелась кровля швейной фабрики

Мощный пожар охватил швейную фабрику в Подмосковье

Фото: Telegram / МЧС России / mchs_official

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Пожарными из пылающего здания эвакуировано 20 человек.

Мощный пожар охватил швейную фабрику в подмосковном Ногинске. Об этом сообщили в МЧС России.

Отмечается, что горит кровля здания по всей площади. Пожарными из пылающего здания эвакуировано 20 человек.

К ликвидации привлечено 32 специалиста и 8 единиц техники. Силы сосредоточены на ликвидации пожара и защите соседних зданий.

Ранее 5-tv.ru писал, что двухэтажное торгово-офисное здание загорелось на востоке Москвы. Площадь возгорания достигала 1,2 тысячи квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте ликвидации возгорания, как отмечается, работали 60 специалистов и 17 единиц техники.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
90.65
-0.34 98.58
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:49
Китай призвал США прекратить использовать кризис на Украине в своих целях
22:41
МИД призвал граждан России воздержаться от поездок в Афганистан
22:25
Площадь пожара на фабрике в Ногинске достигла шести тысяч квадратных метров
22:22
Германия заявила о готовности 12 стран участвовать в укреплении украинских систем ПВО
22:03
Экс-солистка «Ранеток» призналась в серьезном недуге из-за генетической мутации
21:45
Что освобождение Белогоровки дает армии России

Сейчас читают

«Укрэнерго»: отключения на Украине продлятся летом, осенью, зимой…
Что освобождение Белогоровки дает армии России
Устоит ли Иран? Чем грозит Исламской Республике внезапная гибель Ибрахима Раиси
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео