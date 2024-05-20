Мощный пожар охватил швейную фабрику в Подмосковье

Пожарными из пылающего здания эвакуировано 20 человек.

Мощный пожар охватил швейную фабрику в подмосковном Ногинске. Об этом сообщили в МЧС России.

Отмечается, что горит кровля здания по всей площади. Пожарными из пылающего здания эвакуировано 20 человек.

К ликвидации привлечено 32 специалиста и 8 единиц техники. Силы сосредоточены на ликвидации пожара и защите соседних зданий.

Ранее 5-tv.ru писал, что двухэтажное торгово-офисное здание загорелось на востоке Москвы. Площадь возгорания достигала 1,2 тысячи квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте ликвидации возгорания, как отмечается, работали 60 специалистов и 17 единиц техники.