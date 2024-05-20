Мощный пожар охватил швейную фабрику в Подмосковье
В Подмосковье загорелась кровля швейной фабрики
Фото: Telegram / МЧС России / mchs_official
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Пожарными из пылающего здания эвакуировано 20 человек.
Мощный пожар охватил швейную фабрику в подмосковном Ногинске. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что горит кровля здания по всей площади. Пожарными из пылающего здания эвакуировано 20 человек.
К ликвидации привлечено 32 специалиста и 8 единиц техники. Силы сосредоточены на ликвидации пожара и защите соседних зданий.
Ранее 5-tv.ru писал, что двухэтажное торгово-офисное здание загорелось на востоке Москвы. Площадь возгорания достигала 1,2 тысячи квадратных метров.
Сведений о пострадавших не поступало. На месте ликвидации возгорания, как отмечается, работали 60 специалистов и 17 единиц техники.
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