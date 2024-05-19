Мощный пожар охватил торгово-офисное здание в Москве

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 29 0

Пожар охватил торгово-офисное здание на востоке Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Сведений о пострадавших не поступало.

Двухэтажное торгово-офисное здание загорелось на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России.

Площадь возгорания достигла 1,2 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

На месте ликвидации возгорания, как отмечается, работают 60 специалистов и 17 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что подмосковным Люберцам угрожали демоны, но местная жительница решила избавиться от рассадника нечисти и подожгла собственную квартиру на первом этаже многоэтажного дома. Что ее сподвигло на такой отчаянный подвиг — неизвестно.

Местные жители рассказали, что ранее не замечали у соседки интереса к экзорцизму. В любом случае, пока что не понятно, удалось ли избавиться от навязчивых сущностей, но девушка согласилась поехать в больницу на карете скорой.

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