Мощный пожар охватил торгово-офисное здание в Москве
Пожар охватил торгово-офисное здание на востоке Москвы
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Сведений о пострадавших не поступало.
Двухэтажное торгово-офисное здание загорелось на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России.
Площадь возгорания достигла 1,2 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
На месте ликвидации возгорания, как отмечается, работают 60 специалистов и 17 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.
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