В России могут узаконить использование подержанных запчастей для ремонта авто

В России могут узаконить использование подержанных запчастей для ремонта автомобилей. «Известия» выяснили, что соответствующие поправки в техрегламент уже подготовили в Минпромторге.

Инициатива поможет значительно сократить время ремонта, а также сэкономит деньги автовладельцев. Восстановленные запчасти будут намного дешевле оригинальных.

Однако идея вызвала опасения у водителей и страховых компаний. Прежде всего, необходимо установить требования к качеству отремонтированных узлов, которые затем пойдут в повторное использование.

Также на вторичный рынок могут попадать запчасти, которые снимут с угнанных автомобилей. Эти нюансы понимают в Минпромторге, поэтому пообещали тщательно их проработать.

Например, подушки и ремни безопасности, а также сиденья не разрешат использовать повторно из соображений безопасности.