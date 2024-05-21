Премьер Сунак объявил «день позора для Британии» из-за скандала с зараженной кровью

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Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

Сунак извинился перед британцами за историю с заражением ВИЧ донорской кровью

Премьер Сунак объявил «день позора для Британии» из-за скандала с зараженной кровью

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Rubio

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При переливании около 30 тысяч пациентов были инфицированы ВИЧ и гепатитом C.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил 20 мая «днем позора» для страны из-за скандала с зараженной донорской кровью. Его заявление опубликовано на сайте британского правительства.

«Это день позора для британского государства. Сегодняшний доклад свидетельствует о многолетнем моральном падении, лежащем в основе нашей национальной жизни», — заявил Сунак.

Скандал разразился после публикации в Соединенном Королевстве доклада по итогам пятилетнего расследования заражений тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом C после переливания крови в 1970-х годах. Так, в период с этих годов по 1990-е были инфицированы 30 тысячи человек, из которых три тысячи умерли. Авторы доклада уверены, что ответственны за произошедшее сотрудники Национальной службы здравоохранение, британское правительство и и другие лица.

Сунак принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям, отметив, что такого никогда не должно было произойти. Британские власти объявят 21 мая размер материальной компенсации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у некоторых домашних животных выявлены антитела к гепатиту Е. Как отметил академик РАН Сергей Нетесов, есть большая вероятность распространения вируса на людей через этих питомцев.

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