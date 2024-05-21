Какие домашние животные могут быть переносчиками вируса крысиного гепатита

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 9 0

Академик Нетесов: у кошек и собак выявлены антитела к гепатиту Е

Какие домашние животные могут быть переносчиками вируса крысиного гепатита

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Маркеры гепатита Е крысиного вируса, принадлежащего к роду Rocahepevirus и семейству Hepeviridae, обнаружены не только у крыс, но также у домашних собак и кошек в Гонконге. Об этом Газета.ру сообщил вирусолог, академик РАН, руководитель лаборатории бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

«Живого вируса у них, правда, пока не выявили, но сам факт наличия антител указывает на большую вероятность возможного распространения этого вируса на людей через данных домашних животных. Так что ситуацию с ним надо срочно изучать в разных странах, включая Россию», — рассказал эксперт.

Впервые вирус крысиного гепатита у человека был выявлен у пациента, перенесшего трансплантацию печени. По словам Нетесова, после подобных операций людям приходится употреблять препараты, которые подавляют работу иммунитета — это необходимо для того, чтобы организм не отторгал новый орган.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и как может заразиться новым видом гепатита Е.

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