Сторонняя помощь: как Костомаров боролся с фантомными болями после ампутации

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 21 0

Костомаров: для борьбы с фантомной болью приходилось принимать лекарства

Сторонняя помощь: как Костомаров боролся с фантомными болями после ампутации

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Фигурист признался, что ему пришлось прибегнуть к особым средствам.

Олимпийский чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову пришлось прибегнуть к лекарственным препаратам после ампутации конечностей. В этом он признался в беседе с NEWS.ru. Фигурист также раскрыл свой главный страх, связанный с его трагедией.

На 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024» фигурист рассказал, что он долгое время принимал лекарства, чтобы заглушить фантомные боли после ампутации обеих стоп в 2023 году. Сейчас он уже обходится без этих препаратов. Однако Костомарова беспокоит другое, не физическая боль.

«Да, они (фантомные боли. — Прим. ред.)ощущаются, но это не что-то такое криминальное. Страшнее видеть свое отражение в зеркале», — признался спортсмен Роман Костомаров.

В начале 2023 года Костомаров попал в больницу из-за пневмонии. На фоне ослабленного иммунитета и осложнений после операции у спортсмена развился сепсис, он спровоцировал появление гангрены. Чтобы спасти жизнь фигуриста, врачи вынуждены были ампутировать пораженные конечности.

Ранее 5-tv.ru писал, как Костомаров поделился впечатлениями от выступления на льду — он продолжает работать над собой. Более того, подвиг спортсмена планируется закрепить в художественном фильме, о чем в конце апреля сообщил режиссер Сарик Андреасян.

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