Собянин: технопарки создадут благоприятные возможности для тысячи новых компаний

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 13 0

Сейчас в столице действуют 48 технопарков. Дальше — больше.

Собянин: технопарки создадут благоприятные возможности для тысячи новых компаний

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Правительство Москвы решает несколько основных задач, чтобы обеспечить технологический суверенитет и безопасность России, заявил мэр Сергей Собянин. Среди таких задач он назвал развитие кооперации и инновационной инфраструктуры.

«Ее центральное ядро — технопарки, специализированные площадки для размещения высокотехнологичных производств», — уточнил он в своем Telegram.

По его словам, город поставил перед собой цель в ближайшие годы «создать как минимум один миллион квадратных метров качественной и оснащенной современным оборудованием инфраструктуры». В результате хорошие условия для развития получат тысячи новых перспективных компаний.

Строить технопарки будут за счет частных средств — город создаст «зеленый коридор» для реализации проектов.

Сейчас в Москве действуют 48 технопарков. В их развитие вложили свыше 85 миллиарда рублей частных инвестиций. В 2016 году для технопарков была сформирована специальная система налоговых льгот.

«Каждый рубль налоговых льгот для технопарков дает девять рублей инвестиций в инфраструктуру и шесть рублей налогов в бюджет Москвы», — пояснил Собянин.

В технопарках есть лаборатории, чистые комнаты, центры сертификации и прототипирования. Там запускают акселераторы и партнерские обучающие программы для начинающих предпринимателей и талантливой молодежи.

«Абсолютно неслучайно, что доступные к аренде площади действующих технопарков заполнены на 99%. А строящиеся площадки формируют специальные „листы ожидания“ для будущих резидентов. С одной стороны, это объективный показатель успеха. Но с другой — указывает на явный дефицит», — отметил мэр Москвы.

В технопарках разместили свои производства более двух тысяч высокотехнологичных компаний.

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