В Финляндии подготовили законопроект, допускающий открытие границы с Россией

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

В случае принятия закон будет действовать в течение года.

В Финляндии подготовили законопроект, допускающий открытие границы с Россией

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Правительство Финляндии передало в парламент законопроект «о выдворении». Как сообщает пресс-служба МВД страны, документ позволит открыть пограничные пункты с Россией.

«Правительство 21 мая представило в парламент проект закона о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией», — говорится в сообщении.

Целью закона является обеспечение Финляндии эффективными средствами борьбы с ситуациями, когда нелегальная миграция используется для оказания давления на страну. Документ позволит ограничить прием заявлений о международной защите в моменты попыток «иностранного государства повлиять на безопасность Финляндии».

В случае принятия закон будет действовать год, а пограничные пункты с Россией могу открыться, если позволит ситуация.

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Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией 30 ноября 2023 года. Предлогом стал наплыв мигрантов из третьих стран. Работу двух КПП возобновили 14 декабря, однако в тот же день закрыли. При этом границу успели пересечь почти 5,5 тысячи человек и три тысячи автомобилей.

Закрытие границы с Россией негативно сказывается в первую очередь на развитии самой Финляндии. Туристический поток в страну остановился, бизнес закрывается, регионы пустеют. Так, муниципалитет Виролахти обезлюдел настолько, что скоро может совсем «исчезнуть». Об этом заявляют местные жители. В приграничных с Россией районах нет денег даже на уборку улиц, поэтому Хельсинки просит у Брюсселя десять миллиардов евро для финансирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил частичное открытие границы с Россией.

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В Финляндии подготовили законопроект, допускающий открытие границы с Россией

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