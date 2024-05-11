Пустеют города и закрываются заводы: Финляндия начала страдать из-за русофобской повестки

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 24 0

В МИД РФ заявили об остановке предприятий в Финляндии из-за русофобской повестки

Пустеют города и закрываются заводы: Финляндия начала страдать из-за русофобской повестки

Фото: www.globallookpress.com / Pius Koller

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Больше всего от внешнего политического курса властей страдают простые финны.

Русофобские действия властей Финляндии привели к остановке промышленных предприятий в стране. Об этом рассказал ТАСС директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

Он особо отметил решительный настрой финнов на полное разрушение связей с РФ, хотя отношения между двумя странами всегда строились на взаимной выгоде и уважении.

«В последнее время в Финляндии силами западных и национальных СМИ, к которым примкнул и хор финских политиков различного толка, активно насаждался миф „угрозы с Востока“, в который в итоге поверили и простые финны», — объяснил дипломат.

Развитию этой ситуации способствуют приверженцы киевского режима. Ради солидарности они призывают население игнорировать возникшие проблемы в стране. Например, остановку промышленных предприятий, которая связана с недостатком сырья из России. Колоссальные потери несет и туристический бизнес. Так как Финляндия граничит с РФ, большая доля туристов была именно оттуда. Теперь их нет. Беляев также отметил, что в сложившейся ситуации страдают только обычные жители Финляндии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто станет новым послом Финляндии в России.

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