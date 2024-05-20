Как будут функционировать различные предприятия Незалежной?

На фоне жесткой и принудительной мобилизации на украинские фабрики начали массово набирать женщин. Об этом сообщает FT.

По данным газеты, на грани выживания оказался крупнейший украинский горно-металлургический комбинат в Кривом Роге. Там из 18 тысяч работников в ВСУ забрали каждого пятого.

Из них около 200 сотрудников уже либо погибли, либо пропали без вести. Завод уже сократил производство, в том числе стали, используемой для защиты энергетических объектов от воздушных ударов. И, если мобилизация продолжится, речь пойдет уже о самом существовании предприятия, признались его руководители.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.