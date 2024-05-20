Работать просто некому: как закон о мобилизации уничтожает экономику Украины

Эфирная новость 31 0

FT: Мобилизация на Украине угрожает крупнейшему металлургическому комбинату

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl F. Schöfmann; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Как будут функционировать различные предприятия Незалежной?

На фоне жесткой и принудительной мобилизации на украинские фабрики начали массово набирать женщин. Об этом сообщает FT.

По данным газеты, на грани выживания оказался крупнейший украинский горно-металлургический комбинат в Кривом Роге. Там из 18 тысяч работников в ВСУ забрали каждого пятого.

Из них около 200 сотрудников уже либо погибли, либо пропали без вести. Завод уже сократил производство, в том числе стали, используемой для защиты энергетических объектов от воздушных ударов. И, если мобилизация продолжится, речь пойдет уже о самом существовании предприятия, признались его руководители.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Тема:
Спецоперация
20 мая
«Принципиальная позиция»: в Крыму оценят ущерб от обстрелов со стороны Украины
20 мая
«В критическом состоянии»: ВСУ не могут выдержать «натиск» армии России
20 мая
Из подручных средств: пленный рассказал о «нулевой обороне» под Харьковом
20 мая
Бойцы армии России героически отразили несколько атак ВСУ в районе Урожайного
20 мая
В Запорожской области наградили более 100 добровольцев отряда «Барс»
20 мая
Схватка «Бука» и дрона Jupiter H-3! Лучшее видео из зоны СВО за день
20 мая
Служивший в ГУР боевик после попадания в плен сделал внезапное заявление
19 мая
На Украине вводят почасовое отключение электричества
19 мая
Виктория Нуланд назвала Харьков российским городом
19 мая
Сберег ангел-хранитель: российский боец рассказал о чудесах на фронте
+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:08
«Принципиальная позиция»: в Крыму оценят ущерб от обстрелов со стороны Украины
9:01
Кабина страха: как спастись из застрявшего лифта
8:59
«В критическом состоянии»: ВСУ не могут выдержать «натиск» армии России
8:51
На месте крушения вертолета президента Ирана ведутся работы по опознанию тел
8:39
Из подручных средств: пленный рассказал о «нулевой обороне» под Харьковом
8:27
По связям: сын Муцениеце захотел стать актером при помощи звездной мамы

Сейчас читают

ЧП с вертолетом Раиси. Что известно о ситуации к утру 20 мая
Президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео