Работать просто некому: как закон о мобилизации уничтожает экономику Украины
FT: Мобилизация на Украине угрожает крупнейшему металлургическому комбинату
Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl F. Schöfmann; 5-tv.ru
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Как будут функционировать различные предприятия Незалежной?
На фоне жесткой и принудительной мобилизации на украинские фабрики начали массово набирать женщин. Об этом сообщает FT.
По данным газеты, на грани выживания оказался крупнейший украинский горно-металлургический комбинат в Кривом Роге. Там из 18 тысяч работников в ВСУ забрали каждого пятого.
Из них около 200 сотрудников уже либо погибли, либо пропали без вести. Завод уже сократил производство, в том числе стали, используемой для защиты энергетических объектов от воздушных ударов. И, если мобилизация продолжится, речь пойдет уже о самом существовании предприятия, признались его руководители.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
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