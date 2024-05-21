Умер генеральный конструктор «НПО автоматики» Сергей Дерюгин

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

Он в том числе занимался налаживанием серийного производства российской системы управления для ракет семейства «Союз-2».

Умер генеральный конструктор «НПО автоматики» Сергей Дерюгин

Фото: из открытых источников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Умер генеральный конструктор «Научно-производственного объединения автоматики имени академика Н. А. Семихатова» Сергей Дерюгин. Ему было 83 года, сообщается в официальном Telegram-канале организации.

Уточняется, что Дерюгин ушел из жизни после продолжительной болезни. Иных подробностей не приводится.

«Светлая память о Сергее Федоровиче навсегда сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории «НПО автоматики», — говорится в сообщении «НПО автоматики».

Сергей Дерюгин занял должность генерального конструктора организации в 1997 году. Там его вспоминают как надежного друга и хорошего наставника для молодых коллег, всегда был готов прийти на помощь и вкладывал огромное количество сил в развитие ракетостроения в России.

В частности, Дерюгин принимал участие в налаживании серийного производства российской системы управления для ракет семейства «Союз-2», а также работал над созданием ряда морских ракетных комплексов.

Ранее 5-tv.ru писал, что известный ролью мага Пар-Салиана в мюзикле «Последнее испытание» актер Олег Зимин скончался от остановки сердца за девять дней до 65-летия.

+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
90.65
-0.34 98.58
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:43
«Выставила себя посмешищем»: в Швейцарии начали понимать истинный смысл саммита по Украине
18:31
«Оплатят граждане Запада»: как РФ ответит на передачу доходов с ее активов Киеву
18:21
В Курчатовском институте стартовали дни Северной Осетии
18:00
«Приветствую»: первые кадры звезды «Дома-2» Александра Гобозова из тюрьмы
17:50
Умер генеральный конструктор «НПО автоматики» Сергей Дерюгин
17:41
Установлены личности всех погибших при теракте в Белгороде

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила, почему фастфуд и газировка могут стать причиной вечно грязной головы
«Все в руках иранцев. Если скажут, что теракт, то будет война»: что сгубило Раиси
«Не очень веселый праздник»: что омрачило день рождения Филиппа Киркорова
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео