Актер Олег Зимин умер от остановки сердца за считанные дни до 65-летия

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

О дате и месте похорон в настоящее время ничего не сообщалось.

Актер Олег Зимин умер от остановки сердца за считанные дни до 65-летия

Фото: ВКонтакте / Oleg Zimin / olegzimin59

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Известный ролью мага Пар-Салиана в мюзикле «Последнее испытание» актер Олег Зимин скончался от остановки сердца за девять дней до 65-летия. Об этом сообщили в пресс-службе московского театра «Поколение».

«Не стало одного из корифеев театра — артиста Олега Зимина. 28 мая ему бы исполнилось 65 лет. Скорбим и сопереживаем вместе с родными и близкими Олега Михайловича о его трагическом уходе», — сказано в некрологе.

О дате и месте похорон в настоящее время ничего не сообщалось.

Зимин окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. После этого долгое время служил в Ростовском государственном музыкальном театре, а после продолжил работу в Московском детском музыкально-драматическом театре.

В театр «Поколение» он пришел 18 лет назад. Там он был задействован в спектаклях «Гусарская баллада», «Недоросль», «Красная Шапочка», «Женитьба Бальзаминова», «Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог» и других.

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