Четыре человека пострадали во время пожара в центре Петербурга

Четыре человека пострадали во время возгорания в самом центре Петербурга. Огонь вспыхнул в пятикомнатной квартире жилого дома.

По данным МЧС, сначала загорелась мебель, а после пламя перекинулось на все остальное. Из здания были эвакуировано 40 человек, причем некоторых пришлось выносить на носилках.

Ранее 5-tv.ru писал, что двухэтажное торгово-офисное здание загорелось на востоке Москвы. Площадь возгорания достигала 1,2 тысячи квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте ликвидации возгорания, как отмечается, работали 60 специалистов и 17 единиц техники.