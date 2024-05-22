Четыре человека пострадали во время пожара в центре Петербурга

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Сначала загорелась мебель, а после пламя перекинулось на все остальное.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Четыре человека пострадали во время возгорания в самом центре Петербурга. Огонь вспыхнул в пятикомнатной квартире жилого дома.

По данным МЧС, сначала загорелась мебель, а после пламя перекинулось на все остальное. Из здания были эвакуировано 40 человек, причем некоторых пришлось выносить на носилках.

Ранее 5-tv.ru писал, что двухэтажное торгово-офисное здание загорелось на востоке Москвы. Площадь возгорания достигала 1,2 тысячи квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте ликвидации возгорания, как отмечается, работали 60 специалистов и 17 единиц техники.

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