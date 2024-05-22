Правда, на это может уйти не один год, ведь восстановление проводят исключительно благодаря пожертвованиям прихожан.

Уникальный иконостас XIX века воссоздают в Смольном соборе Петербурга. Мастерам предстоит восстановить алтарную перегородку, полностью утраченную после революции.

Интерьер одного из красивейших храмов Северной столицы украсят три величественных сооружения. Корреспондент «Известий» Павел Панов оценил масштабный проект.

С конца XIX века Смольный собор украшал иконостас, созданный под руководством архитектора Максимилиана Месмахера. Он простоял до 1972 года, пережив революцию и Великую Отечественную войну, но, когда в Смольном начались реставрационные работы, он был демонтирован и впоследствии полностью утрачен.

Прошло больше 40 лет перед тем, как было принято решение о восстановлении иконостаса. Началась большая работа с изучения исторических материалов и иконографических данных: ученые-историки СПбГУ скрупулезно собирали чертежи, документы и изображения собора.

«Это огромное сооружение высотой почти 23 метра и еще два боковых иконостаса в 17 метров. Это огромные сооружения, это металлические каркасы, это деревянная резьба позолоченная, и большие полотнища икон», — говорит диакон, помощник настоятеля собора Роман Катаев.

Реставраторы просмотрели свыше двух тысяч фотографий и смогли в мелких деталях восстановить на бумаге каждый элемент с сохранением пропорций и масштаба, чтобы затем воссоздать его здесь же, в стенах собора. Для мастеров это особенно важно.

«Перед нами, например, элемент, сделанный практически в натуральную величину одного элемента иконостаса. Сохранилась фотография всего иконостаса — прекрасно увеличена. И мастер-резчик, взирая на эту фотографию, делает эту деталь изначально в пластилине. Неспешно, со всеми детальками — цветочек, головка ангела… Да, самый настоящий пластилин — и он легко поддается исправлению, и цель у него такая и есть, потому уже каждая деталь делается в дереве, резчиком», — добавил он.

Предварительно макет согласовывается с архитектором, настоятелем собора и специалистами КГИОП. Особое внимание — к деталям и точности воплощения.

Здесь нет места спешке или импровизации. Задача — сделать иконостас абсолютно таким же, каким он был два века назад, причем с учетом старинных технологий.

Художники работают над созданием 22 икон. Сначала было непросто понять, какими были цвета, по черно-белым фотографиям.

Но позже на помощь иконописцам пришла единственная сохранившаяся в фондах Русского музея икона «Представительство Пресвятой Богородицы» кисти Алексея Венецианова — помогла сопоставить оттенки. Первые работы уже нашли свои места на иконостасе северного придела. Здесь же установили и позолоченные, вырезанные из дерева, элементы иконостаса.

«Кропотливость, с которой совершаются эти работы в строгом соотвествии с историческими материалами, требует неспешности, требует осторожности, внимательности и сколько бы ни потребовалось еще лет, работы будут вестись. Главное — сделать хорошо, чтобы не было стыдно перед нашими предками, которые умели творить шедевры», — указал Катаев.

Франческо Бартоломео Растрелли, который в XVIII веке и воздвиг Смольный собор, сегодня — один из главных символов Петербурга. Легкостью и воздушностью в архитектуре он поражал воображение.

Уникальные интерьеры должны будут соответствовать величественному сооружению. Правда, на это может уйти не один год, ведь восстановление проводят исключительно благодаря пожертвованиям прихожан.