Норвегия, Испания и Ирландия решили признать Палестину государством

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Аналогичный шаг собираются принять и другие страны. Официально решения государств, как ожидается, вступят в силу 28 мая.

Норвегия, Испания и Ирландия решили признать Палестину государством

Фото: FAZRY ISMAIL / ТАСС

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Правительство Норвегии приняло решение признать Палестину государством. Соответствующее заявление опубликовано на сайте норвежского кабмина.

«Норвежское правительство решило признать Палестину государством», — говорится в нем.

Согласно Конституции Норвегии, данное решение требует одобрения короля. При этом ожидается, что королевский указ будет подписан 24 мая, после чего Палестина получит официальное уведомление. Решение вступит в силу 28 мая.

Кроме того, премьер Ирландии Саймон Харрис заявил во время выступления в Дублине, что его страна и Испания тоже признают Палестину государством. Он выразил уверенность, что другие страны примут аналогичное решение в ближайшие недели.

«Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют, что мы признаем государство Палестина», — сказал Харрис.

Премьер Испании Педро Санчес подтвердил намерение Мадрида. По его словам, официально это произойдет 28 мая.

Прежде Генассамблея ООН приняла резолюцию о расширении прав Палестины в организации. Решение означает, что она, начиная с 79-й сессии в сентябре, получит дополнительные права и привилегии.

В числе прочего Палестина сможет делать заявления от имени групп стран, получит право на полное участие в конференциях и совещаниях под эгидой ГА ООН. Также резолюция подтверждает право палестинского народа на самоопределение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле отреагировали на решение МУС по аресту премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту ситуацию более чем любопытной, если учитывать отношение США.

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