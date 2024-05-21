«Более чем любопытно»: в Кремле отреагировали на решение МУС по аресту Нетаньяху

Песков назвал более чем любопытной ситуацию с ордером МУС на арест Нетаньяху
Фото: Reuters / Ronen Zvulun
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В офисе израильского премьера назвали такой шаг «кровавым наветом».
Ситуация с требованием Международного уголовного суда (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху более чем любопытная, если учитывать отношение США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле напомнили, что Москва не является участником Римского статута и не признает юрисдикцию МУС.
«В целом, действительно, ситуация более чем любопытная в плане отношения США и готовности использовать санкционные методы даже в отношении МУС. Весьма любопытно. То есть, с одной стороны, мы не поддерживаем, но с другой стороны, конечно, мы внимательно наблюдаем, фиксируем особенности позиции», — пояснил Песков в беседе с журналистами.
Накануне прокурор МУС Карима Ахмада Хана запросил ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта за «военные преступления и преступления против человечества». В его списке оказались и три лидера палестинского движения ХАМАС.
В офисе Нетаньяху назвали решение «кровавым наветом» и посчитали, что прокурор МУС безосновательно оклеветал Израиль и перешел красную черту в своих усилиях «юридической борьбы» против единственного еврейского государства и единственной демократии на Ближнем Востоке».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США пригрозили МУС санкциями в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху.
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