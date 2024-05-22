«Неожиданные доходы»: ЕС раскрыл планы по использованию активов РФ после снятия санкций

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Евгения Романова
Евгения Романова 0

Евросоюз не будет переводить России доходы от активов после снятия санкций

«Неожиданные доходы»: ЕС раскрыл планы по использованию активов РФ после снятия санкций

Фото: www.globallookpress.com / Zheng Huansong

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Брюссель считает, что средства Москвы не являются суверенными.

Евросоюз не намерен переводить России доходы от ее замороженных суверенных активов даже после прекращения действия санкций. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС об экспроприации доходов от реинвестирования активов РФ для финансирования поставок оружия Киеву. Текст документа обнародован в официальном журнале Евросоюза.

«Неожиданные и экстраординарные доходы (образовавшиеся ввиду санкционного запрета ЕС на финансовые транзакции в Россию) не должны передаваться Центробанку России, по применимым правилам, даже после прекращения запрета на транзакции», — говорится в нем.

На данном основании Совет ЕС решил, что данные активы «не являются суверенными», в этой связи соответствующие нормы защиты к ним неприменимы.

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До этого стало известно, что Совет Евросоюза официально решил направлять чистую прибыль от замороженных активов России на военную помощь Украине. При этом 90% доходов будут поступать в Европейский фонд мира, из которого финансируются поставки для украинской армии, а 10% направят на программы ЕС по восстановлению Украины.

Ранжирование выплат будет пересматриваться ежегодно, в первый раз это произойдет 1 января 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что первое изъятие доходов от активов России в пользу Украины намечено на июль.

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