«Неожиданные доходы»: ЕС раскрыл планы по использованию активов РФ после снятия санкций

Брюссель считает, что средства Москвы не являются суверенными.

Евросоюз не намерен переводить России доходы от ее замороженных суверенных активов даже после прекращения действия санкций. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС об экспроприации доходов от реинвестирования активов РФ для финансирования поставок оружия Киеву. Текст документа обнародован в официальном журнале Евросоюза.

«Неожиданные и экстраординарные доходы (образовавшиеся ввиду санкционного запрета ЕС на финансовые транзакции в Россию) не должны передаваться Центробанку России, по применимым правилам, даже после прекращения запрета на транзакции», — говорится в нем.

На данном основании Совет ЕС решил, что данные активы «не являются суверенными», в этой связи соответствующие нормы защиты к ним неприменимы.

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До этого стало известно, что Совет Евросоюза официально решил направлять чистую прибыль от замороженных активов России на военную помощь Украине. При этом 90% доходов будут поступать в Европейский фонд мира, из которого финансируются поставки для украинской армии, а 10% направят на программы ЕС по восстановлению Украины.

Ранжирование выплат будет пересматриваться ежегодно, в первый раз это произойдет 1 января 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что первое изъятие доходов от активов России в пользу Украины намечено на июль.