СМИ заявили о планах Литвы расторгнуть ряд соглашений с Россией

Речь идет о документах, которые регулировали отношения в сфере экономики.

Литва намерены расторгнуть ряд соглашений с Россией и Белоруссией в сфере экономики. Об этом сообщили журналисты BNS и Telegram-канал «Sputnik Литва».

По информации СМИ, правительство Литвы может денонсировать три соглашения уже в среду, 22 мая. Уточняется, что документы касаются защиты инвестиций и торгово-экономических отношений. Помимо прочего, Минфин страны предлагает разорвать соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и налоговых правонарушениях.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти страны «не рассчитывают на сотрудничество с Россией, потому что его уже давно нет».

Около недели назад МИД Литвы выразил протест России из-за объявления в розыск литовских политиков. При этом в середине февраля страна уже выражала протест по этому же поводу. Тогда МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса по делу об уничтожении памятников советским воинам-освободителям на территории страны. Этот факт вызвал возмущение у литовских дипломатов, которые вызвали к себе представителя посольства РФ в Вильнюсе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Южной Кореи в Москве был вызван в МИД России, где ему указали на недружественные шаги Сеула, объявившего о санкциях в отношении физических и юридических лиц.