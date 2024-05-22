Уехавшего в США художника Станислава Шминке объявили в розыск

Художника из Екатеринбурга Станислава Шминке объявили в розыск. Информация о нем появилась в базе данных МВД России.

Информация их реестра гласит, что полиция разыскивает Шминке в рамках уголовной статьи. Не уточняется, какой именно. Однако известно, что в прошлом году художник был оштрафован на 400 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил России.

Станислав Шминке известен как учредитель ООО «Интеллектуальные бизнес-решения» и создатель сайта «Уралнаш», который на сегодня заблокирован. Россию он покинул еще в 2022 году. Тогда Шминке уехал в США на фестиваль Burning man, там и остался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналистку и автора Telegram-канала «Женская власть» Залину Маршенкулову заочно арестовали. Такое решение в отношении сбежавшей из России феминистки принял Петровский районный суд Москвы.

Против нее было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности.