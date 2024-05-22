В Московской области загорелась электричка

Пригородная электричка загорелась в Московской области в районе Солнечногорска. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Один из вагонов задымился у станции Поварово-1. Поезд экстренно остановили, пассажиров оперативно эвакуировали. Предварительно, никто не пострадал.

На месте работают экстренные службы, туда направлен пожарный поезд со станции Ховрино. Причины возгорания и ущерб подвижному составу устанавливаются.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги не исключили задержки пригородного движения в сторону Твери из-за ЧП.