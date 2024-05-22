В России вырастут штрафы за низкое качество ЖКУ

Ресурсоснабжающим организациям грозит более строгое наказание за оказание некачественных коммунальных услуг. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме.

Речь, например, о регулярных перебоях с подачей воды в дома или остывшими посреди зимы батареями — так, в некоторых случаях штрафы вырастут до 100 тысяч рублей. О том, насколько эффективно это решение, выяснил корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Вместо холодной из крана течет горячая и мутная. Белье после стирки становится только грязнее — и так во всем квартале.

В Госдуме ужесточили ответственность для ресурсоснабжающих организаций — водоканалов, теплосетей, энергокомпаний — за предоставление некачественных коммунальных услуг.

Сейчас размер штрафов варьируется от одной до десяти тысяч рублей. После принятия поправок наказывать будут поэтапно, максимальный размер штрафа вырастет до ста тысяч.

Дом старый, начала XIX века — зимой здесь всегда холодно. И несмотря на то, что в Петербурге уже больше недели очень тепло, отопление здесь отключили всего пару дней назад.

При этом, конечно, жители заплатят за сауну в квартирах. Теперь можно будет пожаловаться не только на холод зимой, но и на жару весной.

Штрафовать будут за перебои с подачей и за существенное отклонение от нормативных параметров.

«У нас большая проблема с ресурсниками по теплу. Где услуга подается не в параметрах, при этом вся отвестветсвенность лежит на нас УК. И нам никаких компенсаций нет, потому что они монополисты. И когда ресурсники будет иметь ответственность это лучше для собственников», — говорит директор УК Дмитрий Чмель.

Схема та же — дела в отношении ресурсоснабжающих организаций рассматривает госжилинспекция. Оштрафовать может за проблемы с водоснабжением и канализацией.

Например, водоотведение в многоквартирном доме должно быть бесперебойным — перерыв не более четырех часов допускается в случае аварии. Или, если, например, температура горячей воды ниже 60-70 градусов — как положено.

Или за нерегулярный вывоз мусора. Зимой не реже чем раз в три дня, летом — минимум раз в сутки.

Зачастую ресурсоснабжающие организации отключают тепло и горячую воду не должникам, а всему дому. А ведь бывает и так, что сама управляющая компания — должник.

А вот если выяснится, что теплосети и водоканалы ни при чем, а виноваты управляющие компании, то для последних ничего не меняется. Там в зависимости от последствий — ответственность от административной до уголовной.

Впрочем, эксперты говорят, что даже сто тысяч — это ничтожный штраф и для ресурсоснабжаюших, и для управляющих компаний — с гигантскими финансовыми оборотами.