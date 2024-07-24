Огонь идет к поселкам: ситуация с лесными пожарами в Якутии остается напряженной

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Небо над регионом стало серо-оранжевым из-за дымовой завесы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / x

В Якутии из-за аномальной жары растет площадь природных пожаров. Десятки очагов и плотную пелену дыма видно даже с МКС. Роскосмос на одном снимке показал тысячи гектаров выжженной земли.

В республике работает, в том числе и авиация — самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8. Они сбросили сотни тонн воды. Но погода очень осложняет ситуацию. Корреспондент «Известий» Кирилл Поляков продолжит.

Страшные кадры сделали жители улуса. Огонь всего в паре сотен метров от их домов. Еще несколько порывов ветра — и гореть будет уже поселок.

Небо над Якутией стало серо-оранжевым из-за дымовой завесы. Видимость и дышать невозможно. Превышена концентрация вредных веществ. В воздухе пыль и пепел, спасает только респиратор.

В настоящее время более 95% лесных пожаров — в труднодоступных и удаленных местах. Обнаруживать и тушить их можно только с воздуха. В Якутии задействованы уже восемь вертолетов и три самолета-амфибии Бе-200.

За считанные секунды заполняются восемь баков — это 12 тонн воды. После сброса борт делает новый круг. Прерывается только, когда топливо на исходе.

Сотни тонн воды, сброшенные на очаги, задерживают движение огня. На земле в это время спасатели используют каждую минуту, чтобы проложить минерализованные полосы и пустить встречный пал.

«Большое захламление сухих упавших деревьев и подроста в результате старого лесного пожара. Также большая площадь покрыта беломошником. Плюс к этому не было длительное время осадков. Ключи обмелели, марри пересохли», — рассказывает инструктор десантно-пожарной группы бурятского отделения ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Ледаков.

По данным МЧС, только в Якутии — 88 крупных очагов возгорания. Лесные пожары зафиксировали в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае.

Температура воздуха на большей части региона около 30 градусов, местами выше. С каждым днем без дождей возрастает вероятность возникновения верховых очагов.

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