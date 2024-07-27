Над окопами ВСУ засверкала «Молния-1»: новейший российский дрон уже в зоне СВО

Морские пехотинцы ТОФ начали применять в зоне СВО новейший БПЛА «Молния-1»
Фото, видео: Telegram / Официальный канал Министерства обороны Российской Федерации / mod_russia; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Беспилотник с элементами искусственного интеллекта одинаково успешно громит легкую и тяжелую технику противника.
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) эффективно применяют в зоне спецоперации новейший беспилотник самолетного типа «Молния-1». Видео опубликованы в Telegram-канале Минобороны РФ.
Отмечается, что в конструкции нового дрона применены элементы искусственного интеллекта (ИИ), а его главные цели — бронированная и автомобильная техника врага.
Также сообщается, что «Молния-1» появилась на линии фронта всего несколько недель назад, но расчетом ударных дронов уже уничтоженная самоходная артиллерийская установка, три гаубицы и десять автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам российских бойцов, они успешно применяют «Молнию-1» против джипов и пикапов, на которых зачастую передвигается противник. Для поражения такой техники дрон снаряжают осколочно-фугасным снарядом. Если же «охота» предстоит на крупную бронированную машину или гаубицу, то беспилотник оснащают прожигающим броню кумулятивным зарядом.
«Хороший аппарат. На том же камикадзе (FPV) так далеко не улетишь. К нему надо дополнительную батарейку цеплять и то с легким снарядом. А техника бывает разная. И по весу он („Молния-1“ — Прим. ред.) больше несет с собой», — поделился боец расчета ударных дронов.
«Молния-1» — ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной аккумуляторной батареей, позволяющей наносить удары на расстоянии до 30 километров. Благодаря внедренным в разработку элементам ИИ дрон может успешно преодолевать радиопомехи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы применяют новый уникальный БПЛА в зоне спецоперации.
- 26 июл
- Тактическое окружение: экс-командир «Азова»* пожаловался на потери боевиков в ДНР
- 26 июл
- Не уступает «Ланцету»: бойцы РФ применяют новый уникальный БПЛА в зоне СВО
- 26 июл
- Три населенных пункта и 33 групповых удара: успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю
- 26 июл
- Не в тот карман: Евросоюз решил оставить себе прибыль от активов России
- 26 июл
- Белоусов указал на необходимость курсов по багги для подготовки контрактников
- 26 июл
- «Успешный план»: как может измениться отношение США к Украине с приходом Трампа
- 26 июл
- «Сделка с дьяволом»: Украина выступила против мирного соглашения с Россией
- 26 июл
- «Ваш праздник в крови»: хакеры слили в сеть имена наемников ВСУ перед Олимпиадой
- 26 июл
- Армейская авиация бьет подразделения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 июл
- Беспилотник ВСУ попал в ловушку «Тор-М2». Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
51%
0.16 93.26
0.09
Нашли ошибку?