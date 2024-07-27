Над окопами ВСУ засверкала «Молния-1»: новейший российский дрон уже в зоне СВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Морские пехотинцы ТОФ начали применять в зоне СВО новейший БПЛА «Молния-1»

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Министерства обороны Российской Федерации / mod_russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Беспилотник с элементами искусственного интеллекта одинаково успешно громит легкую и тяжелую технику противника.

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) эффективно применяют в зоне спецоперации новейший беспилотник самолетного типа «Молния-1». Видео опубликованы в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что в конструкции нового дрона применены элементы искусственного интеллекта (ИИ), а его главные цели — бронированная и автомобильная техника врага.

Также сообщается, что «Молния-1» появилась на линии фронта всего несколько недель назад, но расчетом ударных дронов уже уничтоженная самоходная артиллерийская установка, три гаубицы и десять автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам российских бойцов, они успешно применяют «Молнию-1» против джипов и пикапов, на которых зачастую передвигается противник. Для поражения такой техники дрон снаряжают осколочно-фугасным снарядом. Если же «охота» предстоит на крупную бронированную машину или гаубицу, то беспилотник оснащают прожигающим броню кумулятивным зарядом.

«Хороший аппарат. На том же камикадзе (FPV) так далеко не улетишь. К нему надо дополнительную батарейку цеплять и то с легким снарядом. А техника бывает разная. И по весу он („Молния-1“ — Прим. ред.) больше несет с собой», — поделился боец расчета ударных дронов.

«Молния-1» — ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной аккумуляторной батареей, позволяющей наносить удары на расстоянии до 30 километров. Благодаря внедренным в разработку элементам ИИ дрон может успешно преодолевать радиопомехи.

Ранее 5-tv.ru сообщал,  что российские бойцы применяют новый уникальный БПЛА в зоне спецоперации.

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