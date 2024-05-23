Что произошло, когда будущей звезде было всего пять лет?

Анастасия Волочкова призналась, что балет «Щелкунчик» в юном возрасте повлиял на ее желание выступать на сцене.

«Мне было 11 лет, я играла в любимом своем балете „Щелкунчик“ роль сестры Мари. Для меня это была очень большая ответственность», — сказала танцовщица корреспонденту 5-tv.ru на премии RU. TV.

«Щелкунчик» — первый балет, который Волочкова увидела в своей жизни в возрасте пяти лет. Именно тогда у нее появилось желание не просто стать балериной, а даже настоящая цель достичь этого.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раскрыла, почему редко появляется на сцене театра. Оказалось, что у звезды попросту мало свободного времени.

Дело в том, что она участвует в благотворительных спектаклях, куда приглашает всех зрителей бесплатно. В связи с этим танцовщица не занимается каким-либо продвижением этих мероприятий.