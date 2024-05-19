Хиросима и Нагасаки отреагировали на ядерные испытания с боезарядами
Хиросима и Нагасаки выразили протест из-за субкритического эксперимента в США
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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Эти города почти 80 лет назад пострадали от ядерных бомбардировок Штатов.
Власти Хиросимы и Нагасаки, которые в 1945 году пострадали от ядерных бомбардировок со стороны Соединенных Штатов, выразили протест Вашингтону в связи с проведением испытаний по контролю за состоянием ядерных боезарядов. Об этом передает телеканал NHK со ссылкой на текст заявления, направленному послу США в Японии Раму Эмануэлю и в администрацию президента Джо Байдена.
«Это испытание идет вразрез с желаниями многих людей, включая переживших атомные бомбардировки, призывающих к отказу от ядерного оружия и настаивающих на том, что никто не должен испытать это еще раз», — говорится в нем.
Данный эксперимент, подчеркнули в Хиросиме и Нагасаки, недопустим ни при каких обстоятельствах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США провели субкритическое испытание на ядерном полигоне в штате Невада. Состоялось оно 14 мая. В Штатах отметили, что эксперимент провели, опираясь на моратории на ядерные и взрывные испытания, который был введен в стране в 1992 году.
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