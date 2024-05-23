Грустное зрелище: как выглядит могила Александра Градского

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 642 0

На могиле певца Александра Градского до сих пор не установлен памятник

Грустное зрелище: как выглядит могила Александра Градского

Фото: www.globallookpress.com / Juliya Khanina

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Как изменилось место погребения артиста спустя три года после его смерти?

На могиле народного артиста России Александра Градского на Ваганьковском кладбище до сих пор не установлен памятник. Знаменитый певец скончался в ноябре 2021 года, но никто из родных и близких музыканта так и не заменил деревянный крест на мемориал. Фотография могилы артиста появилась в Сети и вызвала грусть у ее поклонников.

Скончался Александр Борисович на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Это стало настоящим шоком для поклонников. После случившегося близкие Градского вступили в противостояние за его наследство. Фанаты предположили: слишком ожесточенная борьба и могла привести к тому, что сын Даниил, дочь Мария, бывшая супруга Ольга и вдова Марина совсем позабыли родном человеке.

Памятник должны были установить давно, однако на могиле до сих пор стоит лишь деревянный крест на горочке земли без оградки. Кто точно не забыл музыканта, так это его почитатели, которые продолжают приносить цветы на Ваганьковское кладбище. Правда, рядом со свежими букетами зачастую лежат и давно увядшие растения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой памятник установят на могиле Юдашкина.

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