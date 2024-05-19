«Хочется показать его настоящим»: какой памятник установят на могиле Юдашкина

Стоимость монумента составит более двух миллионов рублей.

Вдова заслуженного деятеля искусств России Валентина Юдашкина — Марина — раскрыла, какой памятник установят на могиле кутюрье на Троекуровском кладбище. Об этом она сообщила в эфире шоу на федеральном канале.

Сейчас на его могиле установлен деревянный крест с фотографией, но Марина утверждает, что уже в середине июня будет установлен хороший памятник стоимостью более двух миллионов рублей, который сделают из бронзы и гранита.

«Полгода я вообще не могла об этом думать. Меня всегда все спрашивали, что я хочу. Я наконец-то определилась. Будет скульптура в полный рост. Для того чтобы был красивый памятник, я пригласила друга Валентина, с которым он начинал служить в армии. Это заслуженный скульптор Андрей Ковальчук. Еще очень важно, он знал его. Хочется показать его настоящим, каким он был. Чтобы люди видели, что это Юдашкин, не просто что-то, а личность», — поделилась вдова.

Она отметила, что официальное открытие памятника планируется устроить приблизительно 15 июня.

Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года на 59-м году жизни. С 2016 года модельер боролся со страшной болезнью — рак почек. Родные предпринимали все возможные способы, чтобы вылечить заболевание. Кутюрье даже перенес несколько операций. Несмотря на все усилия медиков, онкология оказалась сильнее.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров рассказал о том, как прошла его последняя встреча с покойным модельером Валентином Юдашкиным.