Что достанется наследникам: кто претендует на имущество Анатолия Кашпировского

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 228 0

Состав возможного наследства психотерапевта остается неизвестным.

Кому достанется наследство Анатолия Кашпировского

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кашпировский при жизни передал имущество родным и подарил квартиру жене

Анатолий Кашпировский при жизни переписал имущество на близких, а московскую квартиру подарил супруге Гулизар. Об этом пишет издание aif.ru, изучившее сведения о собственности умершего в возрасте 87 лет психотерапевта.

В интервью Кашпировский неоднократно рассказывал, что передал заработанное в Америке старшим детям. По данным издания, в Москве у него оставалась двухкомнатная квартира в районе Митино.

Жилье ему предоставили в 1993 году, когда он стал депутатом Государственной думы первого созыва от ЛДПР. После завершения депутатской работы Кашпировский отказался освобождать квартиру, объяснив, что другого жилья у него нет.

Как сообщает aif.ru, впоследствии он подарил эту недвижимость третьей супруге Гулизар, которая в прошлом году родила ему дочь. По сведениям издания, собственной недвижимости после этого у Кашпировского не осталось.

При этом наличие сбережений на счетах, имущественных прав или другой собственности в публикации не подтверждается. Вопрос о том, что именно войдет в наследство, остается открытым.

Среди близких Кашпировского издание упоминает супругу, младшую дочь, живущего в США сына и внуков от умершей старшей дочери.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае

Последние новости

14:49
Отец убил двоих близнецов и покончил с собой: полиция выясняет обстоятельства
14:48
Родители даже не замечают: что может угрожать ребенку в игровой комнате
14:36
Стала известна личность напавшего на конвой ФСИН в Кабардино-Балкарии
14:32
Машина времени: как через телескоп увидеть прошлое космоса
14:26
«Дополнение к мужчине»: почему в кино и театре мало интересных ролей для актрис
14:15
«Мужской фактор — 50%»: как привычки мужчины мешают паре стать родителями

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
«Скончался в 6:45 утра»: когда пройдут похороны Анатолия Кашпировского
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Лечил миллионы через экран, но не спас себя: жизнь и смерть Кашпировского

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня