Что достанется наследникам: кто претендует на имущество Анатолия Кашпировского

Кашпировский при жизни передал имущество родным и подарил квартиру жене

Анатолий Кашпировский при жизни переписал имущество на близких, а московскую квартиру подарил супруге Гулизар. Об этом пишет издание aif.ru, изучившее сведения о собственности умершего в возрасте 87 лет психотерапевта.

В интервью Кашпировский неоднократно рассказывал, что передал заработанное в Америке старшим детям. По данным издания, в Москве у него оставалась двухкомнатная квартира в районе Митино.

Жилье ему предоставили в 1993 году, когда он стал депутатом Государственной думы первого созыва от ЛДПР. После завершения депутатской работы Кашпировский отказался освобождать квартиру, объяснив, что другого жилья у него нет.

Как сообщает aif.ru, впоследствии он подарил эту недвижимость третьей супруге Гулизар, которая в прошлом году родила ему дочь. По сведениям издания, собственной недвижимости после этого у Кашпировского не осталось.

При этом наличие сбережений на счетах, имущественных прав или другой собственности в публикации не подтверждается. Вопрос о том, что именно войдет в наследство, остается открытым.

Среди близких Кашпировского издание упоминает супругу, младшую дочь, живущего в США сына и внуков от умершей старшей дочери.

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