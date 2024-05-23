Аксенов заявил, что за год на него пытались совершить четыре покушения

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Все злоумышленники были задержаны.

Аксенов заявил, что за год на него пытались совершить четыре покушения

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на него за последний год предотвращено четыре покушения.

«На меня только за последний год было четыре покушения раскрыто. Все были задержаны», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».

Одна из таких попыток была пресечена летом 2023-го. Злоумышленником оказался россиянин, которы был завербован украинскими спецслужбами. Он намеревался подорвать автомобиль Аксенова по заданию кураторов. Мужчину задержали прямо на пути к тайнику, в котором хранилась самодельная взрывчатка.

Ранее, писал 5-tv.ru, украинские СМИ признали, что покушение на Олега Царева организовала СБУ.

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