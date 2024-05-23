Аксенов заявил, что за год на него пытались совершить четыре покушения

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на него за последний год предотвращено четыре покушения.

«На меня только за последний год было четыре покушения раскрыто. Все были задержаны», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».

Одна из таких попыток была пресечена летом 2023-го. Злоумышленником оказался россиянин, которы был завербован украинскими спецслужбами. Он намеревался подорвать автомобиль Аксенова по заданию кураторов. Мужчину задержали прямо на пути к тайнику, в котором хранилась самодельная взрывчатка.

Ранее, писал 5-tv.ru, украинские СМИ признали, что покушение на Олега Царева организовала СБУ.