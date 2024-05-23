Беспилотник сбили в Елабужском районе Татарстана

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 57 0

Недавно ограничения вводились на работу аэропортов Казани и Нижнекамска.

Беспилотник сбили в Елабужском районе Татарстана

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Вражеский беспилотник сбили в Елабужском районе Татарстана. Об этом сообщил мэр Рустем Нуриев. Информацию подтвердила и пресс-служба Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что попытку атаковать российский регион предпринял киевский режим около 14:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — говорится в сообщении Минобороны.

По словам Нуриева, разрушений в результате нет.

Сегодня в аэропортах Казани и Нижнекамска вводились ограничения для обеспечения безопасности полетов. Самолеты некоторые время не осуществляли вылеты и посадки в указанных авиагаванях. В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили за ночь 32 реактивных снаряда Vampire над Белгородской областью.

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