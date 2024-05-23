Недавно ограничения вводились на работу аэропортов Казани и Нижнекамска.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Вражеский беспилотник сбили в Елабужском районе Татарстана. Об этом сообщил мэр Рустем Нуриев. Информацию подтвердила и пресс-служба Минобороны России.
В военном ведомстве уточнили, что попытку атаковать российский регион предпринял киевский режим около 14:00 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — говорится в сообщении Минобороны.
По словам Нуриева, разрушений в результате нет.
Сегодня в аэропортах Казани и Нижнекамска вводились ограничения для обеспечения безопасности полетов. Самолеты некоторые время не осуществляли вылеты и посадки в указанных авиагаванях. В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили за ночь 32 реактивных снаряда Vampire над Белгородской областью.
- 23 мая
- ВСУ ударили по двум детским лагерям в Белгороде
- 23 мая
- Силы ПВО уничтожили за ночь 32 реактивных снаряда Vampire над Белгородской областью
- 22 мая
- ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию Запорожской АЭС
- 22 мая
- Дрон атаковал электропоезд в Белгородской области
- 22 мая
- Беспилотник ВСУ уничтожили ночью над Дзержинским районом Калужской области
- 21 мая
- Женщина погибла при атаке ВСУ беспилотником по автомобилю под Белгородом
- 20 мая
- Семь беспилотников сбили за ночь над Белгородской и Курской областями
- 19 мая
- Дроны, атаковавшие НПЗ под Краснодаром, несли заряды с поражающими элементами
- 19 мая
- Шесть украинских дронов упали в районе НПЗ под Краснодаром
- 19 мая
- Силы ПВО за ночь сбили более 60 дронов ВСУ и 9 ракет ATACMS над регионами России
Читайте также
30%
-0.22 97.90
-0.40
Нашли ошибку?