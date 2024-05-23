Путин разрешил использовать имущество США для компенсации изъятия активов

Президент России Владимир Путин разрешил использовать имущество США для компенсации ущерба РФ и Центробанка от изъятия российского имущества в Штатах. Соответствующий указ, подписанный главой государства, обнародован на портале официального опубликования правовых актов.

Речь идет о находящемся в России движимом и недвижимом имуществе США, их компаний, а также принадлежащих им долях в уставных капиталах предприятий РФ, ценных бумагах и других имущественных правах американцев в нашей стране.

Согласно документу, российский правообладатель имеет право обратиться в суд с заявлением с просьбой установить факт «необоснованного лишения его прав на имущество» в США и компенсировать ущерб. В случае его подтверждения суд запрашивает у правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями список имущества США в России.

После этого суд может передать в качестве компенсации права на имущество США в России «с учетом принципа соразмерности» из перечня, составленного комиссией.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка РФ. По данным главы Минфина Антона Силуанова, были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов. После этого власти США и ЕС приступили к поиску законных методов конфискации российских активов, которые ведутся до сих пор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США давят на союзников по «Большой семерке» для передачи Украине кредита под залог активов России. Некоторые страны, которые были раньше против этого плана, стали менять свою позицию. Речь идет о Франции, Италии, Японии и Германии. Однако недавно стало известно, что Берлин готов поддержать план Вашингтона.