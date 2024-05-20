СМИ узнали о давлении США на G7 по вопросу использования доходов с активов России

Некоторые страны, которые были раньше против этого плана, стали менять свою позицию.

Соединенные Штаты подталкивают союзников по «Большое семерке» (G7) к передаче Украине кредита под залог в виде будущих доходов от замороженных активов России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западных чиновников.

«Союзники Вашингтона по „Большой семерке“ начинают более заинтересованно смотреть на план США выделить десятки миллиардов долларов финансирования Украине до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом», — указывается в статье.

Американский план будет рассматриваться на июньском саммите G7. В рамках этого совещания Украина может получить порядка 50 миллиардов долларов, а выплаты в этом случае начнутся летом этого года.

Отмечается, что изначально план США поддержали Канада и Великобритания. Что же касается остальных стран G7 — Франции, Германии, Италии и Японии, то они прежде были против инициативы, но под давлением Вашингтона стали менять свою позицию.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка.

По данным главы Минфина Антона Силуанова, были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов. После этого власти США и Евросоюза приступили к поиску законных методов конфискации российских активов, которые ведутся до сих пор.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВФ допустил подрыв мировой валютной системы из-за использования активов России. Директор по коммуникациям Джули Козак требует правового обоснования для изъятия замороженных резервов.