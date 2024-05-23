Зверев раскритиковал любителей публиковать фото в купальнике
Знаменитый стилист дал совет людям с «неидеальной» фигурой.
Фото: Самосонов Андрей / ТАСС
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Стилист Сергей Зверев считает, что не стоит публиковать на всеобщее обозрение фотографии в купальниках людям, которые не обладают идеальной фигурой. Своим мнением он поделился с изданием KP.RU.
В настоящее время Интернет пестрит «голыми» фото девушек. Может появиться ощущение, что дамы при выборе фотографий руководствуются принципом: чем обнаженнее, тем лучше. Зверев заметил, что это нормально, но только в тех случаях, если фигура — красивая.
«Если хорошая фигура, если все красиво, гармонично, то почему бы нет? А если никого нет дома, автоответчик, че выкладывать этот трусняк? Звезда в шоке!» — эмоционально высказался Сергей.
Также стилист высказался по поводу покупки дорогой одежды для детей. По его мнение, это — неправильно, и лучше искать недорогие аналоги с хорошим качеством.
«Время другое сейчас, людям тяжеловато немножко. Поэтому желательно хорошего качества и недорого», — подчеркнул 60-летний автор хита «Больше гламура».
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