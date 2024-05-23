Зверев раскритиковал любителей публиковать фото в купальнике

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 19 0

Знаменитый стилист дал совет людям с «неидеальной» фигурой.

Зверев раскритиковал любителей публиковать фото в купальнике

Фото: Самосонов Андрей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Стилист Сергей Зверев считает, что не стоит публиковать на всеобщее обозрение фотографии в купальниках людям, которые не обладают идеальной фигурой. Своим мнением он поделился с изданием KP.RU.

В настоящее время Интернет пестрит «голыми» фото девушек. Может появиться ощущение, что дамы при выборе фотографий руководствуются принципом: чем обнаженнее, тем лучше. Зверев заметил, что это нормально, но только в тех случаях, если фигура — красивая.

«Если хорошая фигура, если все красиво, гармонично, то почему бы нет? А если никого нет дома, автоответчик, че выкладывать этот трусняк? Звезда в шоке!» — эмоционально высказался Сергей.

Также стилист высказался по поводу покупки дорогой одежды для детей. По его мнение, это — неправильно, и лучше искать недорогие аналоги с хорошим качеством.

«Время другое сейчас, людям тяжеловато немножко. Поэтому желательно хорошего качества и недорого», — подчеркнул 60-летний автор хита «Больше гламура».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что беременная Анна Хилькевич жестко разыграла Анатолия Цоя.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.25
0.06 97.88
-0.02
Цветочное полнолуние: что можно и нельзя делать 23 мая

Последние новости

0:11
Два человека погибли в Крыму после ракетной атаки ВСУ
23:59
В Иране раскрыли первые итоги расследования гибели Раиси
23:51
Мусульбес пожаловалась на осложнения из-за беременности
23:32
Бурунова заметили в компании молодой бизнесвумен
23:28
Путин прибыл в Минск с официальным визитом
23:03
Зверев раскритиковал любителей публиковать фото в купальнике

Сейчас читают

Мумию пенсионера обнаружили в Москве
Виталий Мутко: «40 процентов людей не возьмут ипотеку, даже если ставка будет нулевая»
«Политическое поражение»: может ли Израиль возвести в Палестине свои поселения
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео