Зверев раскритиковал любителей публиковать фото в купальнике

Стилист Сергей Зверев считает, что не стоит публиковать на всеобщее обозрение фотографии в купальниках людям, которые не обладают идеальной фигурой. Своим мнением он поделился с изданием KP.RU.

В настоящее время Интернет пестрит «голыми» фото девушек. Может появиться ощущение, что дамы при выборе фотографий руководствуются принципом: чем обнаженнее, тем лучше. Зверев заметил, что это нормально, но только в тех случаях, если фигура — красивая.

«Если хорошая фигура, если все красиво, гармонично, то почему бы нет? А если никого нет дома, автоответчик, че выкладывать этот трусняк? Звезда в шоке!» — эмоционально высказался Сергей.

Также стилист высказался по поводу покупки дорогой одежды для детей. По его мнение, это — неправильно, и лучше искать недорогие аналоги с хорошим качеством.

«Время другое сейчас, людям тяжеловато немножко. Поэтому желательно хорошего качества и недорого», — подчеркнул 60-летний автор хита «Больше гламура».

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