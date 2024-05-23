В Лондоне задержали британца и обвинили его в связях с Россией

Жителя Великобритании задержали по обвинению в связях с Россией. Об этом говорится в официальном заявлении Скотленд-Ярда.

Известно, что 64-летний мужчина был задержан правоохранителями в Лондоне. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, противоречащего с одной из статей закона о национальной безопасности Великобритании. В сообщении уточняется страна, с которой якобы связан британец, — Россия.

Мужчина уже заключен судом под стражу. Ожидается, что рассмотрение дела состоится 23 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Германии вызвал посла России в ФРГ Сергея Нечаева в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых в шпионаже в пользу РФ.