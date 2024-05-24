Провоцирует старение: 8 скрытых вещей в доме, которые «забирают» молодость

На что стоит обратить внимание в первую очередь?

Для поддержания красоты и здоровья важны не только правильный образ жизни, полноценное питание и качественные уходовые средства, но и окружение и даже домашняя обстановка. Какие вещи могут ускорить старение, рассказало издание Rsute.ru.

Освещение

Первое, на что необходимо обратить внимание, это — освещение. Из-за тусклого света приходится часто щуриться, что ускоряет появление мимических морщин вокруг глаз. Поэтому необходимо, чтобы в каждом помещении качественно работали осветительные приборы.

Наволочки

Материал наволочек, оказывается, является не менее важным фактором, способствующим сохранению молодости или, наоборот, ускоряющим увядание кожи. Специалисты советуют использовать наволочки из шелка. Он помогает избежать появления морщин-заломов. Кроме того, менять постельное белье рекомендуется через день.

Воздух

На состояние кожи также влияет уровень влажности в помещении. Слишком сухой воздух приводит к обезвоживанию и ускоренному старению. Чтобы избежать этого, следует использовать специальные увлажнители.

Бытовая химия

Агрессивная бытовая химия оказывает негативное воздействие на человека, в особенности на внешний вид его рук. Причина — в постоянном воздействии компонентов. Сохранить молодость помогут более мягкие средства.

Рабочее пространство

На осанку человека первым делом влияет стол и стулья, которыми он пользуется. Удобная мебель для рабочего пространства и грамотно составленное расписание с регулярными перерывами и разминками поддержат здоровье позвоночника.

Место для сна

Спальное место играет важную роль в сохранении молодости. Например, эксперты считают, что раскладной диван не только мешает качественному сну, но и способствует появлению мешков под глазами и морщин. Поэтому важно использовать нормальную кровать с хорошим матрасом.

Обстановка в доме

Внешний вид зависит и от атмосферы в доме. Неуютная обстановка влияет как на самочувствие, так и провоцирует ускоренное старение. Комфортная зона — залог счастья и красоты.

Стресс

Последнее, что важно исключить из своей жизни — стресс и негативные эмоции. Для этого важно выбирать правильное окружение.

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