Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата

Дипломата российского посольства объявили персоной нон грата в Румынии. Об этом заявили временному поверенному в делах России в стране, передает румынский МИД.

Власти Румынии объяснили свой шаг действиями российской стороны, которые якобы «противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже пообещала ответ на действия Румынии.

«Россия даст соответствующий ответ», — сказала дипломат в беседе с агентством РИА Новости.

Недавно в Румынии задержали гражданина по подозрению в государственной измене. Как утверждало Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом страны, он якобы передал российскому посольству фотографии с военными объектами НАТО.