Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 8 0

С чем связано решение?

Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Дипломата российского посольства объявили персоной нон грата в Румынии. Об этом заявили временному поверенному в делах России в стране, передает румынский МИД.

Власти Румынии объяснили свой шаг действиями российской стороны, которые якобы «противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже пообещала ответ на действия Румынии.

«Россия даст соответствующий ответ», — сказала дипломат в беседе с агентством РИА Новости.

Недавно в Румынии задержали гражданина по подозрению в государственной измене. Как утверждало Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом страны, он якобы передал российскому посольству фотографии с военными объектами НАТО.

+18° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
90.25
0.06 97.88
-0.02
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 и...

Последние новости

13:54
Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата
13:49
В России ужесточили правила кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой
13:36
Супруга главы Федерации еврейских общин ослепла после пластической операции
13:30
«На их совести»: Лавров об использовании Украиной оружия США для ударов по России
13:15
Германия подняла истребители над Балтикой из-за якобы российского Ан-26
12:51
Германия поставила Украине десять танков Leopard

Сейчас читают

Стало известно в какую сумму обойдется родителям выпускной в 2024 году
Умирала в страшных муках. Сестру Фриске лечили от рака подпольным лекарством
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Дешево и смертоносно: какая страшная опасность скрывается в покупной шаурме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео