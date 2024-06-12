Тест-драйв удался: российский электрокар «Атом» готовится к выходу в свет

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 31 0

Проведен тест-драйв нового автомобиля «Атом»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кирилл Сазонов; 5-tv.ru

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Миссия электрокара проста: создать новый образ жизни, поддержав новации, которые приходят в жизнь.

В современном мире все стараются прийти к комфорту: удобное проживание и средство передвижения чуть ли не самое основное, что беспокоит человека. Именно поэтому для россиян был разработан автомобиль «Атом», который выйдет в 2025 году. В чем уникальность электрокара, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге с разработчиками во время открытого тест-драйва машины.

По словам директора по бренду и маркетингу, автомобиль тестируется в разных регионах, чтобы его использование было возможно с разными погодными условиями. Для компании важно удобство, которое может подарить машина человеку.

«Сложности были связаны с задачами, которые стояли перед нашими инженерами. Задачи в смысле того, чтобы в компактный электромобиль вместить комфорт класса С, D с точки зрения передвижения и, с точки зрения объема пространства внутри автомобиля», — рассказал Иван Соломин.

Миссия электрокара проста: создать новый образ жизни, поддержав новации, которые приходят в жизнь, но не всегда оцениваются по достоинству. По мнению Соломина, этот проект сможет служить «верой и правдой» как для нового поколения, так и для нынешнего, которые уже не представляют своей жизни без гаджетов.

«Наша платформа — это две ключевых составляющих: это не только физический продукт в виде того, что представлено здесь, в виде самого электромобиля, но и в виде IT — большой составляющей, то есть это собственная операционная система, которая позволяет расширять возможности», — добавил директор по маркетингу.

Старт производства автомобиля нацелен на 2025 год, по словам руководителя направления шасси по подвеске бренда «Атом». Денис Марков рассказал, что функциональный прототип был создан с целью настройки и калибровки автомобиля.

«Это первый российский электромобиль, который мы спроектировали с достаточно таким уникальным набором характеристик: это и сложная задняя подвеска, это и задний привод, и очень интересное программное обеспечение. То есть это будет автомобиль, скажем так, разрабатываемый по новым техническим запросам», — высказался Денис Марков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РФПИ инвестирует два миллиарда рублей в производство электромобиля «Атом».

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